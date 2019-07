Atassut: Giv Sundhedsvæsnet til Staten

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 17. juli 2019 - 14:05

- Sundhedsvæsnets servicering af befolkning er langt fra acceptabel. Vi må erkende, at vi har hjemtaget et område, som vi både personalemæssigt og økonomisk ikke havde tilstrækkelige ressourcer til, fastslår Bentiaraq Ottosen, der mener, at det langt bedre kan styres af den danske stat.

Han understreger, at det ikke skal ses som en flugt fra ”vores ansvar”.

Sundhed fremfor selvstændighed

- Menneskets sundhed bør prioriteres og aldrig ofres for hurtigt at opnå selvstændighed. Hvis det for nogle er for pinligt at tilbagegive, må vi som det mindste lære af, at forhastede hjemtagelser af ansvarsområder koster menneskenes vilkår, sundhed, og selv deres liv, udtaler politikeren i en pressemeddelelse.