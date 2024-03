Atassut: Forhandlingerne om skattereformen er gået i stå

Oline Inuusuttoq Olsen Fredag, 01. marts 2024 - 08:33

Atassuts politiske næstformand Bentiaraq Ottosen har ikke hørt fra Naalakkersuisut om forhandlingerne til en ny skattereform siden november 2023. Naalakkersuisoq for finanser og skatter Erik Jensen (S) havde ellers forventet, at forhandlingerne om skattereformen var færdige inden udgangen af 2023.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Forhandlingerne er ikke færdige endnu, vi har ikke hørt mere fra Naalakkersuisut siden november, siger politisk næstformand i Atassut, Bentiaraq Ottosen og forklarer at Naalakkersuisut ved forhandlinger om finansloven for 2024 fremlagde et udspil til en ny skattereform.

– Naalakkersuisut fremlagde et udspil til en skattereform med 4 moduler i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2024, uden at sige noget uddybende om indholdet. Vi har fra Atassuts side krævet at se nærmere på udspillet, før vi kan tage stilling til, om vi kan støtte det eller ej. Men siden november har Naalakkersuisut ikke ladet høre fra sig eller indkaldt til nye forhandlinger, siger Bentiaraq Ottosen, som dog påpeger, at han stadig er åben for forhandlinger.

