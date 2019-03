Atassut: E-sport skal anerkendes som sportsgren

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 16. marts 2019 - 12:42

Computerspil skal godkendes som en rigtig sportsgren, mener Atassut.

Partiet vil have, at dem der spiller Fortnite, Fifa, Call of Duty og Tekken skal anerkendes som sportsudøvere.

- Vi giver støtte til vores sportsforeninger og forbund, blandt andet gennem støtte til deres deltagelse i forskellige konkurrencer. Derfor bør vi også anerkende e-sport som en officiel sportsgren, og give vores bedste i denne sport mulighed for at deltage i konkurrencer under vort eget flag, skriver partiet.

Internationale konkurrencer

Her fremhæves det, at sport og musik kan nævnes som et par eksempler på fritidsaktiviteter som mange dyrker.

- Og de dygtigste blandt disse er professionelle, der på vort lands vegne viser vort flag frem på internationale arenaer. Og vi mener, at e-sport, elektroniske spil, også kan gives en sådan mulighed, for eksempel gennem støtte til foreninger og rejser til internationale konkurrencer såfremt de anerkendt som en officielt sportsgren.

Mulighed for at danne foreninger

- Alene anerkendelse af sporten vil ikke automatisk få e-sporten udbredt i Grønland og der vil ikke automatisk komme et landshold ud af det. Men anerkendelse af det er det første skridt mod at 'gamere' vil slutte sig sammen om at danne foreninger og hold, lyder det fra Atassut.

Sermitsiaq.AG har spurgt Grønlands Idrætsforbund, om e-sport kan anerkendes som en sportsgren.

- GIF’s bestyrelse og repræsentantskab har ikke drøftet, hvorvidt eSport skal anerkendes som en sportsgren i Grønland endnu. Emnet - og omfanget i Grønland - skal afdækkes nærmere, før GIF kan tage stilling til dette spørgsmål, meddeler GIF.

Inatsisartut drøfter emnet 28. maj.