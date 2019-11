Atassut undgår kampvalg om formandsstol

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. november 2019 - 15:04

Ingen andre medlemmer i Atassut har ønsket at stille op til formandsvalget på lørdag i Lillesalen i Katuaq i Nuuk. Dermed tyder alt på, at Aqqalu C. Jerimiassen, der blev væltet som naalakkersuisoq på grund af sine klimafornægtende holdninger, fremover skal tegne partiet.

Siverth K. Heilmann oplyser, at partiet i de senere år har formået at bringe partikassen på plus efter et dundrende underskud for blot tre år siden.

Partiet er rejst op

- Selvom jeg har været alvorligt syg undervejs ser jeg mit arbejde veludført ved at rejse partiet op igen. Jeg har gode forhåbninger til den nye generation der skal overtage ledelsen, nye kræfter der skal videreføre Atassuts arbejde, siger Atassut-formanden i en pressemeddelelse.

Efter den ordinære generalforsamling vil partiet om søndagen gennemføre et seminar, hvor Atassuts fremtidige politiske kurs skal til diskussion internt blandt medlemmerne.