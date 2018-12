Atassut vil have politikerne til at komme i arbejdstøjet

Redaktionen Fredag, 28. december 2018 - 10:44

Mindre skelen til partifarve og mere smøgen ærmerne op.

Sådan lyder budskabet fra Atassut-formand, Siverth K. Heilmann i et interview i AG.

- Jeg tvivler på større politisk fremgang, hvis den nuværende måde at tage politiske diskussioner fortsætter. Vi arbejder ellers ihærdigt for fremskridt, og vi har alle sammen flotte mål, men mange ting vil fortsat blive forsinket, fordi man skeler for meget til partifarve. Selvom der findes mange personer med stor vilje, så kan man ikke forvente større forandringer, hvis viljen til at arbejde og påtage sig et ansvar ikke bliver større. Politikere med vilje skal arbejde og ikke finde på hindringer, lyder nytårsbudskabet fra Siverth K. Heilmann.

