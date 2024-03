Atassut kræver folkeafstemning om selvstændighed

Dorthea Reimer-Johansen Søndag, 10. marts 2024 - 08:16

Skal vi have selvtændighed eller ej?

Det skal befolkningen svare på, mener formanden for Atassut, Aqqalu C. Jerimiassen:

- Det er på tide at bryde denne onde cirkel og lægge spørgsmålet direkte i hænderne på befolkningen.Vi har brug for en folkeafstemning om selvstændighedsspørgsmålet, så vi en gang for alle kan afslutte diskussionen.

- Selvstændighed og statsdannelse. Det føles ofte som om, det er det eneste politiske

emne i Grønland. Vi har i årtier været fanget i en gentagen og polariseret debat om selvstændighed. Debatten har skabt splittelse blandt befolkningen og har taget opmærksomheden fra mange alvorlige emner, vi burde have diskuteret, siger Aqqalu C. Jerimiassen.

Folkeafstemning i forbindelse med næste Inatsisartutvalg

Aqqalu C. Jerimiassen vil gerne have en folkeafsteming, når der er valg til Inatsisartut, så afstemningen ikke koster unødigt mange penge.

- Hvis flertallet stemmer for et selvstændigt Grønland, så betyder det ikke, at det vil blive realiseret med det samme. Men det bliver en officiel og principiel hensigtserklæring ift. hvad Grønland vil, og så slipper vi for det uendelige for eller imod statsdannelse, og tager skridtet videre.

Der er valg til Inatsisartut og kommunerne næste år, hvis der er ikke er valg i utide.