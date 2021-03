Atassut klar med Inatsisartut-kandidaterne

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 16. marts 2021 - 14:06

Med Aqqalu C. Jerimiassen i front er Atassut klar med 16 kandidater til Inatsisartut-valget, som holdes 6. april.

En af kandidaterne er erhvervsmanden i Ilulissat, Arne Niemann.

- Jeg stiller op fordi jeg er blevet opfordret til at stille op. Børn og uddannelse vil være en af mine mærkesager i valgkampen. Jeg mener, at vi skal udnytte mulighederne for at skabe uddannelsespladser i Thule Air Base. Men de ældre skal også have bedre vilkår, for det kan ikke være rigtigt, at man skal tage til Danmark for at have bedre pensionsvilkår, siger han til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Arne Niemann må sundhedsområdet også blive bedre.

- Der skal arbejdes tættere med Danmark, for det kan ikke passe, at det skal gå så langt tid at få diagnosticeret sygdomme, så jeg ser frem til valgkampen, lyder det fra Arne Niemann.

Her er Atassuts kandidater til Inatsisartut:

Bentiaraq Bendtsen Ottosen, Qaqortoq

Betty Ottosen, Qaqortoq

Ove Thomassen, Nuuk

Edvard Geisler, Nuuk

Qulutannguaq Berthelsen, Nuuk

Nikolaj Rosing, Maniitsoq

Ole Hammond, Maniitsoq

Siverth K. Heilmann, Maniitsoq

Annalisa Ostermann, Maniitsoq

Malu Ostermann, Maniitsoq

Arnánguak Jeremiassen, Niaqornaarsuk

Jens Jørgen Nielsen, Aasiaat

Aqqalu C. Jerimiassen, Ilulissat

Arne Niemann, Ilulissat

Knud Kleemann, Upernavik

Karl-Peter Grim, Upernavik

De opstillede kandidater skal verificeres af valgnævnet.