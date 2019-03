Atassut-kandidat vil rigsfællesskabet

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 26. marts 2019 - 16:21

Nikolaj Rosing, 42 år og kommer fra Maniitsoq. Han mener helt klart, at rigsfællesskabet er en nødvendighed for Grønland. Han vil arbejde for mere samarbejde med Danmark.

- Et land under udvikling skal udnytte alle sine muligheder. Vi skal derfor drage størst mulig fordel af rigsfælleskabet og styrke det, således vi kan udvikle os og skabe vækst, siger Nikolaj Rosing (A) i en pressemeddelelse.

Atassuts anden kandidat til folketinget er gift og har tre børn. Han er bygherrerådgiver i Qeqqata Kommunia og har været medlem af Atassuts afdeling i Maniitsoq siden 2015, oplyser Atassuts hovedafdeling til Sermitsiaq.AG.

Flere investeringer

Atassuts folketingskandidat mener, at Grønland bør have tættere samarbejde med Danmark når det handler om store projekter. Han går ind for flere investeringer, på samme måde som lufthavnspakken, hvor staten er medejer af lufthavnene og investeringer til fordel for erhvervslivet.

- Som ordsproget siger, kan Danmark ikke blive med at give os fisk, men i stedet give os fiskegrej så vi selv kan udvikle os og blive mere økonomisk selvstændige, siger han.

- På vores nuværende situation Rigsfælleskabet er af vital nødvendighed og skal styrkes for at skabe større udvikling og vækst. Vi har som folk en stærk identitet og skal ikke være bange for at drage fordel af de muligheder vi har lige foran os.

Et tættere samarbejde med Danmark behøver ikke være en stopklods for at finde andre lande at handle med, mener Nikolaj Rosing. Han vil arbejde for at finde andre måder at handle med andre lande på, hvis han kommer ind i folketinget.

- Vi skal ikke mindst åbne os omkring handel og eksport og finde nye markeder og muligheder, siger Nikolaj Rosing (A) i en pressemeddelelse.

Nikolaj Rosing stillede op til kommunalvalget i 2017, men kom ikke ind i kommunalbestyrelsen.