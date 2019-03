Atassut vil hjemtage fødevareområdet

Walter Turnowsky Tirsdag, 05. marts 2019 - 13:54

Atassut melder sig nu klar til at kaste sig ind i debatterne i Inatsisartut. Det sker med en buket på 13 forslag. Partiet siger, at det har særligt fokus på erhvervslivets vilkår.

- Vi er optimistiske! For vi har mange vigtige opgaver, og vi kan bare ikke lade stå og vente, siger partiets gruppeformand i Inatsisartut Bentiaraq Ottosen i en pressemeddelelse.

Et af de konkrete forslag går på at hjemtage fødevare- og veterinærområdet.

- Vi skal kunne selv godkende import af fødevarerne fra udlandet, der kommer hertil, og for at sikre dette skal vi have kontrol over det ved at hjemtage Fødevaremyndigheden, står der i begrundelsen til forslaget.

- Vi vil desuden styrke muligheden for at beskytte borgernes sundhed og bedre kontrollere fødevarer, der kan skade miljøet og forhøje selvforsyningen, hedder det videre

Bentiaraq Ottosen siger, at partiet generelt har fokuseret sine forslag på at forbedre erhvervslivets vilkår.



- Det har været vigtigt for os at komme med forslag, der skal reformere erhvervslivet i vores land mere fleksibelt og uden for mange forhindringer i handlen. Vi vil lette de private erhvervsdrivendes og iværksætteres forhold inden for samhandel både her i landet og med udlandet, lyder meldingen fra gruppeformanden.