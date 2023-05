Atassut-formand foreslår sikkerhedsafgift på krydstogtpassagerer

Thomas Munk Veirum Torsdag, 11. maj 2023 - 10:51

Grønland er alt for beskeden i forhold til at opkræve afgifter fra de mange krydstogtpassagerer, der efter coronakrisen igen er begyndt at strømme til landet.

Det mener Atassut-formand Aqqalu C. Jerimiassen, der har fremsat et forslag på forårssamlingen om at krydstogtpassagerer skal pålægges en såkaldt sikkerhedsafgift.

- Sikkerhedsafgiftens formål er, at de mange turister, der ankommer med krydstogtsskibe og kommer i land, skal registreres på samme måde, som dem der ankommer med fly, samt at det vil gavne Grønlands økonomi, skriver Atassut-formanden om afgiften.

Han henviser til, at der i andre lande opkræves afgifter af krydstogtpassagerer og opfordrer til, at det samme sker her landet.

IA: Hvor mange ressourcer vil det kræve?

Forslaget blev behandlet i Inatsisartut-salen onsdag, og koalitionspartiet Inuit Ataqatigiit var til dels positiv men dog er noget forbeholden overfor, hvor meget personale det vil kræve, hvis krydstogtpassagerer skal igennem en form for sikkerhedstjek:

- Ja, kontrol af ankomne med fly og skibe er interessant, vi er enige med dig, dog mener Inuit Ataqatigiit at dette vil kræve mange medarbejdere på passende kajanlæg. Det er positivt med nye arbejdspladser, men vi ønsker at medtage vores eksisterende ressourcer i vurderingen af forslaget, skriver partiet i sit ordførerindlæg.

Kun én havn opkræver brugerbetaling

Naalakkersuisoq for finanser oplyser, at krydstogtskibe allerede betaler for udvalgte services - herunder sikkerhedsforanstaltninger, men at det kun sker i Nuuk Havn, der drives af Sikuki Harbour:

- Der er internationale krav til flypassagerer, hvilket bl.a. sker i et terrorbekæmpelsesøjemed.

- På tilsvarende vis gælder en ”International Ship and Port Facility Security Code” (ISPS) for skibe og havne. Kun én havn i Grønland opkræver for nuværende brugerbetaling for f.eks. opstilling af sikkerhedshegn i forbindelse med krydstogtskibes anløb, oplyser naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen (IA) i sit indlæg.

Krydstogtafgift er på vej

Men den form for brugerbetaling kan blive udvidet til flere havne, siger hun videre:

- Naalakkersuisut arbejder på i samarbejde med kommunerne at sikre den bedst mulige fremtidige drift af havnene, herunder ved eksempelvis at lade kommercielle havneselskaber overtage driften som i Kangerlussuaq eller ved at lade kommunerne overtage ansvaret herfor.

Naalakkersusoq henviser desuden til, at man i forbindelse med finanslovsaftalen for 2023 blev enige om at genindføre en krydstogtpassagerafgift.

Lige nu afventer Naalakkersuisut dog en undersøgelse af udenlandske krydstogtafgifter, men et lovforslag ventes klar til efterårssamlingen.

På den baggrund anbefalede Naalakkersuisut, at forslaget fra Aqqalu C. Jerimiassen blev forkastet. Det skete dog ikke, da forslaget nu er henvist til behandling i Finans- og Skatteudvalget.