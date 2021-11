Atassut og Demokraatit indgår blåt samarbejde

Merete Lindstrøm Onsdag, 24. november 2021 - 16:12

Det skal være slut med at bekrige hinanden i de borgerlige partier. Sådan lyder det fra Atassuts formand Aqqalu Jerimiassen efter, partiet har trukket sin støtte til den IA-ledede koalition.

- Det er jo blevet klart for os, at den politik koalitionen føre er meget rød. Vi respekterer selvfølgelig, at flertallet af befolkningen har stemt på dem, men hvis vi bliver ved med at være støtteparti, så vil det blive frustrerende for dem og os.

Den frustration har vist sig et par gange under efterårssamlingen, hvor Atassut er endt med at gå imod koalitionen i udvalgsarbejdet. Blandt andet i en sag om at hæve skatten på frie goder, som primært ville ramme den bedrestillede del af befolkningen – og altså Atassuts kernevælgere.

- Vil gerne have en mere synlig blå politik, hvor Atassut og Demokraatit bakker hinanden op og sammen kæmper for de borgerlige værdier, siger Aqqalu Jerimiassen til Sermitsiaq.AG om udmeldingen.

Et liberalt alternativ

- Nu skal vi prøve noget nyt her i Grønland - Et liberalt alternativ eller en blå blok om man vil, skriver Jens-Frederik Nielsen på Facebook om det nye samarbejde.

Hos Siumut er der ingen sure miner over at stå uden for i oppositionen.

- Vi har en god dialog med Demokraatit og har haft et fint samarbejde. Der er ikke nogen der smækker med døren, så vi fortsætter det gode samarbejde bare uden det valgtekniske samarbejde i udvalgene, siger Erik Jensen til Sermitsiaq.AG.

Udvalgsposterne skal omfordeles

Atassut har i kraft af sin støtte til koalitionen fået et par betydningsfulde poster i Finans- og Skatteudvalget samt Erhvervs- og Råstofudvalget, hvor Atassut i begge udvalg har været tungen på vægtskålen der har givet koalitionen flertal i udvalgene.

De to pladser må Atassut give fra sig, og så skal det besluttes på den ekstraordinære samling i dag, hvordan posterne skal fordeles blandt de tre oppositionspartier nu.

Atassut-formanden mener ikke, at de to pladser har så stor betydning for hans parti.

- Selvom det kan ende med at koalitionen kommer i mindretal i et udvalg, så stemmer de alligevel tingene igennem som de vil i Inatsisartut, siger han.

Det vigtige er at de blå partier ikke støtter sig op af hver sit store røde parti men i stedet står sammen om den liberale politik, siger Aqqalu Jerimiassen.