Atammik slipper for smitte

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 19. juli 2021 - 08:00

Atammik slipper foreløbig for smitte med Covid-19.

Det viser tests af borgere i Atammik over weekenden.

- Nu er testene fra Atammik analyseret, og alle tests var negative, skriver coronastaben på deres hjemmeside.

En af de smittede fra Nuuk har været i Atammik og Kangaamiut, der er to bygder ved Maniitsoq. Derfor valgte myndighederne at lave omfattende testundersøgelser af borgere i de to bygder.

Lørdag den 17. juli blev borgere i Atammik tilbudt at blive testet, som så viste sig at være negative.

Kangaamiut og Nuuk står for tur

I morgen tirsdag den 20. juli er der mulighed for at blive testet i Kangaamiut, hvor der også tilbydes vaccinationer, oplyser coronastaben.

Også i Nuuk bliver flere hundrede borgere opfordret til at blive testet, da flere af de senest smittede har færdedes i byen hele sidste uge. Mandag til lørdag tilbydes der tests i testcentret i Nuuk i tidsrummet 12.30-14.00.

Naalakkersuisut holder et pressemøde i dag klokken 10.00 om status på coronavirus og nye tiltag for at få bugt med smitten.