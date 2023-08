Astrid Fleischer Rex - hvis hjerte bankede for børnene - er gået bort

Jensine Berthelsen Torsdag, 24. august 2023 - 12:46

Astrid Fleischer Rex er død i en alder af 69 år. Det oplyser Kommuneqarfik Sermersooq.

Astrid Fleischer Rex var en velkendt og vellidt kvinde, der ikke var bange for at sætte ord på hvad hun mener. Nok derfor har hun været en markant stemme, både i Inatsisartut og i daværende Nuuk Kommune og senere Kommuneqarfik Sermersooq.

Men hun havde også en smagfuld kreativitet og var kendt for sine hjemmesyede og selvdesignede festtøj, som nok mange her i landet har i deres tøjskabe, for hun var aktiv på især facebooks køb og salgsider.

Særligt engageret i at forbedre børns vilkår i samfundet

Kommuneqarfik Sermersooq skriver følgende om Astrid Fleischer Rex:

Som politiker var hun særligt engageret i at forbedre børns vilkår i samfundet. Hendes indsats afspejlede hendes dybfølte engagement i at skabe en bedre fremtid for de kommende generationer.

Astrid Fleischer Rex blev valgt ind i kommunalbestyrelsen for Nuuk Kommunia i 2005 som repræsentant for det på daværende tidspunkt nyetablerede parti Demokraterne. I 2008 blev hun desuden valgt ind i overgangsudvalget og dermed også kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq.

I 2011 valgte hun at forlade kommunalbestyrelsen for at fokusere på sit arbejde i Inatsisartut, hvor hun var medlem fra 2002 til 2013.

Qullissarmioq og skolelærer

Astrid Fleischer Rex var uddannet lærer og opnåede sin lærereksamen i Vordingborg i 1978. Hendes pædagogiske rejse førte hende fra Maniitsoq, hvor hun var lærer, til rollen som skoleleder i Saattut. Senere blev hun lærer på USK i Nuuk og afslutningsvis på Nuussuup Atuarfia.

Hun voksede op i kulminebyen Qullissat, indtil byen blev forladt i 1970’erne. Hendes opvækst i denne by formede hendes engagement i samfundet og dannede grundlaget for hendes senere virke.

Astrid Fleischer Rex efterlader sig mand, tre børn og tre børnebørn.