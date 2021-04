AstraZeneca-vaccinen droppes i Danmark

Merete Lindstrøm Onsdag, 14. april 2021 - 17:11

AstraZeneca-vaccinen fjernes fra det danske vaccinationsprogram. Det bekræfter Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde. Danmark er det første land i verden til at droppe vaccinen helt.

- Det har været en svær beslutning midt i en epidemi at fortsætte vaccinationsprogrammet uden en effektiv og tilgængelig vaccine mod covid-19. Men vi har andre vacciner til rådighed, og vi har god kontrol med epidemien, siger Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, oplyser samtidig på pressemødet, at man er enig i Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) vurdering af, at der er flere fordele end ulemper ved vaccinen.

- Overordnet er det en sikker og effektiv vaccine til behandling af covid-19-sygdom, siger Tanja Erichsen på pressemødet.

Kan tages i brug senere

Sundhedsstyrelsen udelukker i pressemeddelelsen heller ikke, at vaccinen kan tages i brug igen.

- Med Sundhedsstyrelsens beslutning om, på nuværende tidspunkt, at fortsætte udrulning uden covid-19-vaccinen fra AstraZeneca er det ikke blevet udelukket, at den kan tages i anvendelse på et senere tidspunkt hvis situationen ændrer sig, lyder det.

Sundhedsstyrelsen tilføjer desuden, at på grund af pauser i leverancer af vacciner fra Johnson & Johnson, kan disse ikke benyttes.

- Vedrørende Janssen-vaccinen fra Johnson & Johnson, har producenten sat leverancerne i karantæne, så de aktuelt ikke kan anvendes i Danmark, skriver styrelsen.

Sandsynlig sammenhæng med dødsfald

Suspenderingen af AstraZeneca-vaccinen har varet i omkring fem uger i Danmark.

Det skete, fordi der var indberetninger af alvorlige tilfælde med en sjælden kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader hos personer, der er blevet vaccineret med vaccinen.

I Danmark har der været to indberetninger af det usædvanlige sygdomsforløb. Én af de to sager omhandler et dødsfald.

Lægemiddelstyrelsen har i begge tilfælde vurderet, at en sammenhæng med vaccinen er sandsynlig.