AstraZeneca skifter navn til Vaxzevria

Ritzaus Bureau Tirsdag, 30. marts 2021 - 08:43

AstraZeneca-vaccinen skifter navn til Vaxzevria. Det fremgår af vaccinens produktside på Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) hjemmeside.

Vaccinen hed før "COVID-19 Vaccine AstraZeneca".

Ifølge Ekstra Bladet var hverken Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut eller Lægemiddelstyrelsen klar over, at lægemidlet havde fået et nyt navn.

Det på trods af at navneændringen blev godkendt af EMA torsdag i sidste uge.

Vaccine på pause

Vaccinen er i øjeblikket sat i bero i Danmark, efter at nogle patienter, der havde fået vaccinen, fik meget usædvanlige symptomer efterfølgende - blandt andet blodpropper.

Det kliniske billede, som Lægemiddelstyrelsen konstaterede, var, at patienterne ved siden af flere blodpropper havde blødninger og et lavt antal blodplader. Blodplader gør, at blodet kan størkne.

Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem vaccinen og de alvorlige sygdomstilfælde. Flere lande, herunder Danmark, er ved at undersøge det.

Ingen forklaring på navneskift

EMA har sagt, at selv om man ikke definitivt kan afvise, at der er en sammenhæng mellem blodpropperne og vaccinen, opvejer fordelene ved vaccinen risikoen.

Norske forskere mener til gengæld, at de har fundet en klar sammenhæng mellem lægemidlet og det besynderlige sygdomsbillede.

- Der er ingen andre ting end vaccinen, der kan forklare, at vi har fået den immunreaktion, sagde overlæge og professor ved Rikshospitalet i Oslo Pål Andre Holme den 18. marts.

Ritzau har talt med AstraZenecas direktør for ekstern kommunikation, Christina Hägerstrand, som ikke vil sige, hvorfor vaccinen har skiftet navn, men oplyser, at det er helt almindeligt, at lægemidler har forskellige navne i forskellige lande.