Aslak Jensen: Jeg kæmpede mod systemet

redaktion Tirsdag, 25. januar 2022 - 17:29

Aslak Jensen har ikke haft den nemmeste barndom. Som fem-årig løb han hjemmefra efter at have set sin mor stikke sig med en kanyle.

Moderen var stiknarkoman, hvilket gik op for den fem-årige Aslak en aften, hvorefter han i to døgn gemte sig i en opgang, skriver avisen AG.

Han kom hjem igen, men ville ikke længere bo hos sin mor, hvorefter hans far kom fra

Grønland og tog sønnen med sig hjem. I alt har han fire biologiske søskende, to storebrødre og en lillesøster. Særligt søsteren er han tæt knyttet til, og det var en lykke, da

de begge blev forældre i 2011.

Fatal beslutning

Aslak fik tvillinger, mens søsteren fik en datter. Imidlertid blev hun skilt fra datterens far og fandt en ny mand, som hun blev gravid med. Manden viste sig at være voldelig. Derfor

gik hun fra ham. Imidlertid søgte manden om forældremyndighed, og selv om sønnens mor og morbror, Aslak Jensen, kæmpede indædt imod, opnåede han ret til to timers samvær to gange om ugen, da sønnen var syv måneder gammel.

Moren prøvede at undgå at overdrage sønnen i farens varetægt, men fik besked på at politiet ville hente sønnen, hvis ikke hun afleverede ham til de to timers samvær, han havde ret til. Det gjorde hun så en dag i starten af december 2014.

En fatal beslutning, skulle det vise sig.

