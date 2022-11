Aslak dropper sin ankesag om dødstrusler

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 02. november 2022 - 14:46

Aslak Jensen skal i anbringelse i anstalten i 20 dage for dødstrusler.

Det tidligere medlem i Inatsisartut for Siumut og nuværende medlem i KNAPK’s hovedbestyrelse, Aslak W. Jensen har droppet at anke Sermersooqs Kredsrets dom om anbringelse i anstalten for trusler på livet.

Det skriver KNR.

Det tidligere medlem i Inatsisartut er dømt i kredsretten i januar for at have truet en medarbejder i socialkontoret i Kommuneqarfik Sermersooq marts 2017.

Efterfølgende ankede han sagen til Landsretten for frifindelse, hvor anklageren ligeledes ankede sagen for at skærpe dommen.

Trak sig ud af Inatsisartut

Dette efterår valgte Aslak W. Jensen at trække sig helt fra Inatsisartut for at afvente sagen i Landsretten. Men nu har han valgt at acceptere kredsrettens dom og droppet sin ankesag.

Ankesagen skulle ellers behandles i landsretten i november.