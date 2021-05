Asii: Uvist hvornår der sker ændringer

Redaktionen Lørdag, 22. maj 2021 - 13:14

Koalitionen har lovet generelle bedre levevilkår, indføre fattigdomsgrænse, reform på pensionsområdet, indrømmelser til førtidspensionister samt ufaglærte arbejdere, familier med mellemindkomst og enlige forældre samt at forbedre barselsvilkårene, skriver Sermitsiaq.

Derudover vil koalitionen minimere hjemløsheden og ikke mindst minimere gabet mellem indkomstgrupperne.

Men ud over disse tiltag har koalitionen også sat sig for at indføre flere udgiftskrævende tiltag, men fundamentale og strukturelle ændringer kræver tid.

Naalakkersuisoq for finanser og indenrigsanliggender, Asii Chemnitz Narup er meget spændt på om nogle af tiltagene kan iværksættes i finansåret 2022, eller om man bliver nødt til at vente til 2023:

– Vi skal først og fremmest have klar vished om, hvor mange midler, vi har at gøre godt med for at kunne prioritere og påbegynde nye initiativer, siger Asii Chemnitz Narup til avisen Sermitsiaq.

