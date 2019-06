Asii: Jeg blev udsat for politisk justitsmord

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 13. juni 2019 - 11:44

Udsigten til to års benspænd fra politiske modstandere i kommunalbestyrelsen, Inatsisartut og Naalakkersuisut fik Asii Chemnitz Narup til at gå af i utide som borgmester for hovedstadskommunen.

– Jeg måtte gøre op med mig selv, om jeg ønskede at fremstå som håbløs og uduelig, når der om to år igen er kommunalvalg, fortæller Asii i et åbenhjertigt interview med Sermitsiaq.AG - dagen derpå, hvor en af opgaverne bliver at rydde op på borgmesterkontoret, som har været hendes andet hjem igennem de seneste 11 år.

Politisk hjerteblod

Den populære borgmester, der ved seneste kommunalvalg fik over 2.200 personlige stemmer, finder det tragikomisk, at sagen, der blev årsagen til hendes afgang, netop har sit udspring i et sagsområde, som ligger hende særligt på sinde: socialområdet, som er en del af hendes politiske hjerteblod. Og så lige netop Tasiilaq, som hun efter egne ord, har haft et helt særligt øje for at hjælpe.

I 18 år agerede hun som socialrådgiver, før hun drog ind på den politiske scene, først i landstinget, senere som frontfigur i overgangskommunen for 11 år siden.

- Men jeg kunne se, at vort (kommunens, red.) råderum ville blive meget indskrænket, når man truer med at sætte kommunen under administration på socialområdet, forklarer Asii om forløbet, der blev antændt af en tv-dokumentar, der næppe kom med de store afsløringer om omsorgssvigtede børn i Tasiilaq. Problemerne var tidligere beskrevet i tilsynsrapporter og flere initiativer var taget for at rette op på forholdene sammen med to-cifrede millionbevillinger.

Demokraterne sad på hænderne

- Da Doris J. Jakobsen fra talerstolen i Inatsisartut foreslog, at kommunens socialområde skulle sættes under administration af Naalakkersuisut, og Demokraterne blot sad på hænderne og ikke tog til genmæle, da gik det op for mig, hvilket magtspil jeg og kommunen nu var blevet indlemmet i, forklarer Asii om den drastiske beslutning, der blev breaket præcis klokken 6.00 tirsdag morgen efter pinsen.

- Der var tale om et politisk justitsmord, men jeg lever da endnu, siger Asii med et stort smil, der afslører, at hun også glæder sig til de kommende måneder, hvor hun har lovet sig selv og familien, at hun vil slappe af og finde sig selv.

- Når jeg kigger mig selv i spejlet, kan jeg godt se, at jeg har fået flere rynker og gråt hår. Men jeg har været privilegeret med at kunne arbejde med politik, snakke med folk, ja, blive beriget af viden om alt fra affaldshåndtering, byudvikling og skoler, fastslår den tidligere borgmester.

Ny virkelighed

Hun er bevidst om, at de seneste dages tummel og den store beslutning vil blive erstattet af dage, hvor virkeligheden kryber tættere ind på krop og sjæl. Et tomrum vil måske sætte sit præg på en knap så hektisk hverdag.

- Jeg er bevidst om, at jeg vil opleve en følelsesmæssig nedtur. Alt andet ville da være mærkeligt. Jeg kunne jo lide mit arbejde og havde aldrig troet, at jeg skulle gå af i utide, fortæller Asii, der sammen med sin mand har talt om, at der vil komme en overgangsperiode.

- Jeg vil med garanti kommentere alle mulige politiske udsagn, som jeg hører i tv eller radioavisen. Det har jeg bedt min mand om at tilgive mig, siger Asii.

Tragikomisk

Hun benægter, at hun var slidt op, og at det var årsagen til hendes exit. I den forbindelse peger hun igen på et tragikomisk forløb, idet hun i april og maj netop tog på et seks ugers højskoleophold.

- Tidligere har jeg kun taget en uges ferie i ny og næ. Jeg kunne imidlertid mærke, at min krop trængte til forkælelse. Borgerne fortjener en borgmester, der er fysisk frisk. Set i det lys er det da underligt, at jeg efter denne sjælelige batteri-opladning pludselig sidder her og giver et afskedsinterview, understreger Asii og funderer over, hvad livet har budt på.

Hun afslører, at det var hendes mormor, der var en meget stærk og engageret kvinderetsforkæmper, der har præget hendes vilje til at forfølge et mål og indflydelse.

- Hun lagde stor vægt på, at vi fik en uddannelse, og at vi var forpligtet af de evner, som vi havde, som skulle komme landet til gavn, forklarer Asii om det politiske gén, der blev yderligere beriget af mødet med nogle af de gamle IA-koryfæer.

- Jeg har været dybt privilegeret som folkevalgt. Det har givet mig masser af mod og styrke. Tænk sig alle de mennesker, jeg har mødt og talt med, siger Asii, der også afslører et andet og knapt så spændende fænomen i den grønlandske folkesjæl.

Når blikket sænkes

- Normalt bliver jeg på gaden kontaktet af alle mulige borgere, og snakken går. Men når man er kastet ud i et politisk stormvejr, så sænker borgerne blikket og går langt udenom én. Så bliver man ked af det. Det er trist, ja, det er æv, forklarer den tidligere politiker og uddyber:

- Det må være en helt særlig mekanisme, der går i gang i vore små lokalsamfund, hvor den sociale kontakt betyder så meget. Men heldigvis bliver stormvejr afløst af havblik, og man får genoprettet nærkontakten til sine omgivelser, forklarer Asii om en af de mørke sider ved politik.

Hun kan imidlertid ikke lade være med at rose byen Nuuk, som hun elsker så højt.

Byens musik

- Det er som musik i mine ører, når jeg spadserer gennem byen og hører alle mulige grønlandske dialekter, fastslår hun om den multikulturelle hovedstad, der favner over et væld af nationaliteter.

Hvis der er et sted, Asii har fundet en ny og indre styrke og talen ikke skal falde på hendes mand, to børn, svigerdatter og barnebarn, så er det litteraturens, musikkens og kunstens verden.

- En god bog fylder mit liv med god energi, drømme og fantasier, siger Asii, der lægger vægt på at være et ”helt” menneske fremfor en beregnende teknokrat.

Hendes store litterære favorit netop nu er den japanske forfatter Haruki Murakami, som hun læser i dansk oversættelse. Andre litterære favoritter rækker fra norske Herbjørg Wassmo til den chilenske Isabel Allende.

Hun har lovet sig selv at øve sig i de nye teknologier, så hun bliver ferm til podcast og E-readers på diverse devices.

Kaffemik fremfor udvalgsmøde

Men hvad der glæder hende allermest netop nu, er udsigten til endelig at kunne invitere til kaffemik på hendes 65 års fødselsdag den 27. juni i stedet for at skulle bruge tiden på et økonomiudvalgsmøde.