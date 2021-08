Asii: Musikere skal ikke slippe billigere

Thomas Munk Veirum Torsdag, 26. august 2021 - 14:21

Atassuts formand Aqqalu C. Jerimiassen har stillet en række spørgsmål til Naalakkeruisut, fordi han mener, at det er på tide at forbedre vilkårerne for udøvende musikere.

Partiformanden vil blandt andet vide, om Naalakkersuisut har planer om at lette skatten på kunstnerisk virksomhed, og i begrundelsen for sine spørgsmål skriver Aqqalu C. Jerimiassen:

- Nu har vi talt om at lette udøvende musikeres vilkår i flere år nu. Nu er vi kommet så langt, at vi nu kan begynde at se på detaljerne og den tekniske del, hvor vi rent faktisk kan komme med ændringer.

Kan blive en skjult støtte

Men det bliver der ikke noget af ifølge naalakkersuisoq for finanser:

- Naalakkersuisut har ikke planer om at indføre skattelempelser målrettet kunstnerisk virksomhed, da Naalakkersuisut mener, at alle bør beskattes lige af deres indkomst, uanset om man tjener til livets ophold som kunstner, fisker, eller rengøringsmedarbejder, skriver naalakkersuisoq for finanser, Asii Chemnitz Narup (IA), i sit svar.

Hun begrunder afvisningen med, at støtte til kunstnere ved hjælp af skattelettelser vil blive en slags skjult støtte, hvor politikere og befolkning vil få svært ved at kende de nøjagtige udgifter til støtten.

Bør ske gennem direkte tilskud

Støtte til kunst bør i stedet gives gennem tilskudsbevillinger på finansloven, hvilket også sker i dag, lyder det fra naalakkersuisoq:

- Dette sker blandt andet ved støtte og legater, samt støtte til kulturelle arrangementer m.v. Naalakkersuisut ser i de kommende år frem til at arbejde med helhedsorienteret kulturpolitik i samarbejde med Inatsisartut og relevante intressenter, skriver Asii Chemnitz Narup i sit svar til Aqqalu C. Jerimiassen.