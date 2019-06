Asii trækker sig som borgmester

Walter Turnowsky Tirsdag, 11. juni 2019 - 06:04

Asii Chemniitz Narup (IA) trækker sig som borgmester på kommunalbestyrelsesmødet senere i dag. Det siger hun i en pressemeddelelse.

- Demokraatit har opsagt vores politiske samarbejdsaftale i Kommuneqarfik Sermersooq begrundet i manglende tillid til min person. Det er naturligvis fair og helt i sin orden. Jeg skal blot gøre følgende gældende:

- Præsenteret for Demokraatits opsigelse af vores samarbejdsaftale torsdag morgen tilbød jeg øjeblikkeligt at trække mig som borgmester. Jeg ønsker ikke at min person skal stå i vejen for samarbejdet og dermed for det vigtige politiske arbejde, som fortsat ligger i vores samarbejdsaftale, hedder det i pressemeddelelsen.

- Jeg noterede mig på mødet, at Demokraatit ikke ønskede min tilbagetræden. En løsning hvor jeg trak mig og hvor et IA/Demokraatit-samarbejde kunne fortsætte under en anden borgmester, var ikke ønsket fra Demokraatit.

- Det undrer mig naturligvis. Hvis det politiske projekt indeholdt i vores politiske samarbejdsaftale fortsat er relevant og politisk meningsfuldt, og hvis problemet i samarbejdet kan isoleres til min person, så burde det have været det letteste i verden at tage imod mit tilbud om at jeg ville trække mig.

- Når det tilbud alligevel ikke var så tillokkende, må det fordi at de virkelige begrundelser skal findes et andet sted.

Asii Chemnitz Narup langer hårdt ud efter Demokratiit, som hun mener misbruger spørgsmål om sigtede børn i et politisk magtspil.

- Demokraatit har taget det ilde op, at jeg har kritiseret deres Inatsisartut-gruppe for at holde hånden under Selvstyreformand Kim Kielsen politisk. Angiveligt er det hovedårsagen til at opsige vores samarbejdsaftale i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Den anden anstødssten er angiveligt min håndtering af den reaktualiserede debat om omsorgssvigt og seksuelt misbrug af børn i Tasiilaq. Også det er helt fair.

- Når det alligevel kan undre, så skyldes det naturligvis, at Demokraatit har siddet med ved alle beslutninger, er velvidende om Kommuneqarfik Sermersooqs de mange indsatser, de mange afsatte midler og senest initiativet om at samle landets borgmestre og Naalakkersuisut om en fælles indsats.

Hun mener, at Demokratiit blander arbejdet i kommunen og i Inatsisartut sammen, da deres to kommunalbestyrelsesmedlemmer, sidder begge steder.

- Demokraatits stadig tættere samarbejde med Siumut i Inatsisartut er helt åbenlyst ved at finde en lignende form i Kommuneqarfik Sermersooq, og Siumuts Doris Jakobsen har ikke alene erklæret at hun går efter at blive Kommuneqarfik Sermersooqs kommende borgmester, men vil i perioden frem til næste kommunalvalg bl.a. bruge sin plads i Inatsisartut til at sætte Kommuneqarfik Sermersooq under administration på det sociale område. Mange steder i Verden ville man kalde det magtfordrejning.

- Som støtteparti for Siumut i Inatsisartut er det vel topmålet at illoyalitet overfor netop vores samarbejdsaftale og Inuit Ataqatigiit i kommunalbestyrelsen, når Demokraatit de facto sidder angrebet på Kommuneqarfik Sermersooq overhørig. Demokraatit sidder på hænderne i Inatsisartut, mens vi andre trues med at blive sat under administration i Kommuneqarfik Sermersooq. Kasketforvirringen er total, og loyaliteten over for arbejdet i Kommuneqarfik Sermersooq lader meget tilbage at ønske.

- Min kritik af Demokraatits arbejde i Inatsisartut står jeg ved: Den handlede også om styr på økonomien i landet og dermed om ro på investorerne, tillid og tiltro til fremtiden hos vores erhvervsliv og tillid fra kommunerne til projekterne og deres finansiering. Den kritik står jeg ved.

- Naalakkersuisut griber ikke chancerne for at samarbejde med kommunerne, men bruger kommunernes mangel på kvalificerede medarbejdere til at holde borgernes frustrationer på afstand af sig selv.

- Jeg synes at udviklingen af Kommuneqarfik Sermersooq og af Nuuk – og dermed i vidt omfang Grønland – er alt for vigtigt til at den slags magtspil skal afgøre vores fremtid. Desværre vidner Demokraatits beslutning om, at børnenes forhold kommer i anden række, når magtspillet skal spilles.

- Jeg synes, at udvikling af vores hjælp til massivt omsorgssvigtede børn og unge, udviklingen af boligmassen og nye institutioner med Siorarsiorfik, udvikling af en ny lufthavn og havn og alle de mange andre tiltag, der er skabt eller sat i gang for at løfte vores samfund og vores kommunes muligheder for borgerne, er alt for vigtige til at det skal stå og falde med et politisk magtspil – eller med min person.

- Jeg har været i politik i mange år, og med den vilje til at modarbejde Kommuneqarfik Sermersooq og ikke mindst min person, som Naalakkersuisut lægger op til, og uden en allieret i Demokraatit, bliver de kommende år urimeligt vanskelige og jeg vil under ingen omstændigheder stå i vejen for et mere fordrageligt samarbejde til gavn for borgerne.