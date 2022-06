Asii scorer to mål i pokalfinale

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 13. juni 2022 - 16:39

Fodboldklubben Fortuna Hjørrings U18-kvindehold blev jyske pokalvindere sidste uge, da holdet vandt 2-0 over Kolding IF.

Asii Kleist Berthelsen blev den helt store helt i kampen, da hun scorede begge Fortuna Hjørrings mål.

Et minut inde i anden halvleg scorede Asii Berthelsen det første mål i pokalfinalen efter 46 minutters spil. Ti minutter senere var Asii igen på pletten for Fortuna Hjørring med en scoring efter 58 minutters spil til stillingen 2-0.

Glad for sejren

To-målsskytten siger således til Sermitsiaq.AG:

- Det er selvfølgeligt godt at være med til at afgøre kampen til fordel for os. Jeg har ikke rigtig spillet med vores U18-hold i denne sæson, derfor var det rigtigt godt at score målene, men vigtigst af alt var at vinde pokalen, siger Asii Kleist Berthelsen.

Det har været en oplevelsesrig sæson for Asii Kleist Berthelsen.

- Jeg har været med til flere rejser for landsholdet og har spillet flere kampe for førsteholdet. Det har ikke været det bedste sæson for mig, dog har det været meget lærerigt. I langt de fleste kampe for førsteholdet har jeg startet på bænken, men så har haft også flere indskiftninger, og har fået flere minutter på banen, fortæller hun.

Spændende sæson venter

Hun stræber efter at spille flere kampe i næste sæson.

- Jeg håber på, at jeg får flere chancer fra start, og det vil jeg kæmpe for. Vi vil meget gerne vinde ligaen igen, da vi i de seneste to sæsoner ikke er blevet mestre. Næste sæson bliver spændende, hvor vi igen skal være med i Champions League, og vil vil have flere ture med U18 og U19-landsholdet, lyder det fra Asii Kleist Berthelsen, som tager hjem til Nuuk i sommerferien.