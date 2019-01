Asii med opsang til landspolitikerne

Sorlannguaq Petersen Onsdag, 02. januar 2019 - 12:16

Borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq Asii Chemnitz Narup har besluttet sig for at gøre sin nytårstale anderledes i år.

Det begrunder hun med to grunde:

- For det første fordi udviklingen i Nuuk og i Sermersooq er så tæt forbundet med udviklingen i resten af landet – på godt og på ondt.

- Og for det andet fordi jeg personligt – og mere end nogensinde – har brug for at blive få sat nogle ord på vort lands samlede udvikling, sagde Asii Chemnitz Narup.

Hovedansvar for landet

Hovedstadskommunens borgmester bemærker, at landet i år vil markere 10 år med Selvstyre, hvor man har haft hovedsansvar for eget land og forinden 30 år med hjemmestyre.

Hun mener, at landet ikke har udviklet sig tilstrækkeligt i de seneste 10 år.

- Hvis der var tale om en person – og ikke en nation – ville vi forvente, at vedkommende i al væsentlighed – i en alder af 40 år - traf gode beslutninger, selv betalte sine regninger, behandlede sine nærmeste med omsorg, tog ansvar for sig selv i hverdagen, sagde Asii Chemnitz Narup retorisk.

Få resultater

- Vi ser få resultater, meget lidt reel inddragelse og ingen substantielle initiativer til hverken en forfatning eller løsrivelse fra Rigsfællesskabet, og Grønland har ikke hjemtaget et ansvarsområde i årevis, sagde borgmesteren.

Asii Chemnitz Narup opfordrer til, at vi allesammen tager den fulde ansvar og opgave.

- Det må starte nu. Og det må starte med os selv.

Stoppe sociale problemer

Hun sætter fokus på flere af landets sociale problemer, som skal stoppes for at bygge en stærk nation op.

- Vi skal have stoppet misbruget af vores børn. For vi kan ikke bygge en sund og stærk nation på lidelse og sorg.

- Vi skal stoppe de voksnes misbrug af alkohol og hash. For vi kan ikke bygge en nation på afhængighed og flugt fra virkeligheden.

- Vi skal have stoppet flugten fra skolerne og uddannelserne. For vi kan ikke bygge en nation på uvidenhed og inkompetence.

Opsang til landspolitikere

Borgmesteren i Kommuneqarfik Sermersooq havde i sin nytårstale en opsang og appel til landspolitikerne .

- Hele landet har brug for stabile fremskridt. Vi har brug for at politik igen handler om at skabe fremskridt og resultater til gavn for vores borgere og vores samfund. Fremskridt, der kan mærkes.

- Hele landet har brug for et lederskab, der både i det politiske arbejde og i den offentlige debat, er reelt optaget af at samle landet. Fællesskab, der kan mærkes, sagde borgmesteren blandt andet.

Se eller læs nytårstalen

Asii Chemnitz Narup forklarer også i sin nytårstale, hvad det handler om, når hun kæmper for en længere landingsbane eller Siorarsiorfik. Hun understreger, at det er blandt andet for at skabe rammer og økonomisk grundlag - for den menneskelige vækst.

