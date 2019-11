Asii får landsholdsdebut mod Tyskland

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 04. november 2019 - 11:08

Når Danmarks U16-pigelandshold i fodbold spiller mod Tyskland i Køge tirsdag, er Asii Kleist Berthelsen med i den danske trup.

Hun flyttede til Danmark sidste år for at sætte mere fokus på fodbolden og skolen. Lige nu er hun topscorer i U18-DM-ligaen med 11 mål efter ni kampe, hvor hendes klub, Fortuna Hjørring U18-holdet, også topper ligaen.

- Jeg er ikke nervøs for at spille kampen mod Tyskland. Jeg glæder mig bare til at komme på banen. Men tyskerne er rigtig gode, så det bliver svært, men også fedt at spille mod dem. Vi har landsholdssamling hver måned, og jeg føler virkelig, at jeg er blevet godt integreret på holdet, siger Asii Kleist Berthelsen til Sermitsiaq.AG.

Nyder mulighederne i Danmark

Hun er glad for at have truffet beslutningen om at flytte væk fra de trygge rammer i Nuuk.

- Jeg har ikke fortrudt mit skifte til dansk fodbold et eneste sekund. Selvfølgelig savner jeg mine venner og familien derhjemme, men det er ikke sådan, at jeg tænker på dem hver dag. Der er så mange muligheder inden for fodbold her, og jeg har også fået en masse venner her, fortæller den venstrebenede angiber, der går i 9. klasse.

Mange rejser

Udover at spille og træne fodbold, var hun sammen med akademiholdet, Dana Cup Academy, med til Skotland, hvor de spillede mod pigeholdet Celtic og det skotske landshold tidligere på året.

- Til februar skal vi på træningslejr i USA, og jeg skal med landsholdet spille mod England, hvis jeg bliver udtaget. Nu spiller jeg på U18-holdet i vores klub, og her har jeg lært en masse, hvor vi nu tager træningerne mere seriøst og vi forbereder os mere grundigt op til kampene, end da vi var på U16-holdet, fremhæver Asii Kleist Berthelsen.

Vil ikke hjem

I løbet af sin tid i Danmark har hun fået mere indsigt i, hvordan livet som professionel fodboldspiller skal være.

- Der er rigtig lang vej endnu, før jeg bliver rigtig god. Men jeg vil blive ved med at træne hårdt og blive ved med at udvikle mig. Min drøm er fortsat at blive professionel fodboldspiller.

Hun er endnu ikke afklaret, om det er 10. klasse eller gymnasiet, der kalder næste år.

- Jeg bliver dog helt sikkert her, lyder det fra Asii Kleist Berthelsen.