Asii-angreb mod populistiske politikere

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 13. februar 2019 - 15:03

Asii Chemnitz Narup (IA) glæder sig over, at befolkningstallet er stigende og vil gerne byde alle udlændinge velkommen. Der er nemlig brug for stabil arbejdskraft, påpeger hun. Ikke mindst i hovedstaden, hvor man har kæmpet for en ny lufthavn og igangsat et stort byudviklingsprojekt Siorarsiorfik.

Dybt bekymret

-Men jeg er samtidig dybt bekymret for den samlede udvikling: At flere og flere grønlændere vælger at forlade vores land. Og det siger sig selv, at drømmen om at blive herre i eget hus – altså et selvstændigt Grønland – får længere og længere udsigter, hvis ikke den udvikling bremses, skriver en bekymret borgmester i et debatindlæg, som hun har sendt til Sermitsiaq.AG, der i januar lavede en artikelserie om konsekvenserne for udvandringen.

Borgmesteren fastslår, at Grønland må og skal vokse befolkningsmæssigt, hvilket blandt andet kræver bedre skoler, bedre boliger, bedre daginstitutioner, flere spændende arbejdspladser og et rigt kulturliv.

Opgør med populismen

Hun understreger, at landspolitikerne har et kæmpe ansvar:

- Der er populistisk blevet pustet til stemningen imod en gruppe af gode borgere, som i årevis har bidraget til vores samfund, og grønlændere bliver delt op i, hvem der ser ud på den rigtige måde og taler på den rigtige måde – og dem der ikke gør det. Det er ødelæggende for sammenholdet i landet, mener Asii Chemnitz Narup.

Efterlyser helhedsplan

- Derfor har jeg lyst til at påpege, at Inatsisartut og Naalakkersuisut skylder vores land en plan og nogle handlinger, som reelt sikrer, at vi som nation bevæger os i en bedre retning, og som giver tiltro til en god fremtid her i landet. Vækst, sociale fremskridt, en ordentlig debatform, et land der står sammen. For hvis grønlænderne vælger at forlade landet, så har man skiftet befolkningen ud om 100 år og selvstændighed bliver blot en teoretisk diskussion, ført i en fjern fortid, skriver borgmesteren.