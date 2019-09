Asiatiske investorer vil bygge luksushotel i Nuuk

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 05. september 2019 - 12:04

Med udsigten til en ny atlantlufthavn i Nuuk er investorer fra flere lande parat til at smide penge i hovedstaden.

Sermitsiaq.AG erfarer, at Kommuneqarfik Sermersooq igennem flere måneder har været i dialog med en asiatisk investorgruppe om nyt hotelbyggeri.

Norske Hurtigruten har allerede besluttet at investere i et nyt hotel i Nuuk, og ejerne bag Hotel Hans Egede, makkerparret Carl Juhl og Helge Tang, er i fuld gang med at færdiggøre et hotel på hovedstrøget i det centrale Nuuk.

Interessante investorer

At det er asiatisk kapital, som ser ud til at blive placeret i Grønlands hovedstad, er interessant. Sermitsiaq.AG har ikke kunnet få oplyst, hvilket land investorgruppen kommer fra, men der er ikke tale om investorer fra Kina, fastslår Sermitsiaq.AGs kilde.

Der spekuleres i visse kredse allerede i, at hvis hotelplanen falder på plads, kan det være vejen til andre interessante investeringer i Grønland fra asiatiske lande.

Investorgruppens plan er at opføre et hotel, som har en kapacitet, der er lidt mindre end Hotel Hans Egede, men hotellet skal henvende sig til de velhavende, da der ikke vil blive sparet på det luksuriøse.

Flugter med målsætning

Det flugter med turismestrategiens målsætning om at satse på adventure-turisterne, der typisk vil have særlige oplevelser, og som ikke stiller så mange spørgsmål til, hvad det koster. Derimod er de fokuseret på at få en kvalitetsoplevelse, som charterturister typisk ikke har råd til.