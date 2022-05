Disse artikler blev mest læst i april 2022

Redaktionen Torsdag, 05. maj 2022 - 17:00

Forsyning af varer er noget, der optager læserne. Men også en dom om seksuelle krænkelser og en arbejdsulykke i hovedstaden er sager, der kan få læserne til skærmen.

Den mest læste artikel i april handler om tomme hylder i Brugseni i Nuuk. Begrundelsen for manglende varer var, at detailkæden er overgået til et nyt IT-system, der har givet udfordringer med varebestillingen i Brugseni.

1. Nuuk: Hylderne i Brugseni er gabende tomme

På andenpladsen finder vi en dom i en retssag mod en prominent figur i erhvervslivet. Tidligere direktør i KNI, Peter Grønvold Samuelsen blev kendt skyldig i anklager om blufærdighedskrænkelse og blev dømt til tre måneders anbringelse i anstalt. En dom som hans forsvarer dog har anket sagen på stedet.

2. Tidligere KNI-direktør fundet skyldig

En ulykkelig hændelse i en arbejdsplads i Nuuk ligger som nummer tre mest læste i april. En ældre mand afgik ved døden, efter at have faldet i et byggeri i Nuuk. Både politiet og arbejdstilsynet efterforsker uheldet.

3. Mand afgået ved døden efter arbejdsulykke