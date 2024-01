Efter artikel om nødlidende enlig mor: Der er flere muligheder for hjælp

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 16. januar 2024 - 13:34

Tidligere i denne måned fortalte Sermitsiaq.AG om Najaraq Svendsen, en enlig mor fra Sisimiut der er blevet økonomisk trængt, i forbindelse med at nye regler om offentlig hjælp er blevet indført ved årsskiftet.

Efter at have betalt sine faste udgifter står hun tilbage med et beløb til januar måned, der svarer til 25 kr. om dagen til forskel fra tidligere, hvor kommunen har stået for at betale hendes faste udgifter og derefter givet hende et beløb at leve for.

Departement for Sociale Anliggender oplyser til Sermitsiaq.AG, at man ikke kan kommentere på enkelt sager, men i et skriftligt svar skriver departementet, at en række andre ydelser vil kunne hjælpe borgere i Najaraq Svendsens situation.

Departement: Boligsikring vil næste dække husleje

Ifølge departementet vil eksempelvis boligsikring dække størstedelen af huslejen hos borgere med en meget lav indkomst. Derudover peger departementet også på at modtagere af offentlig hjælp kan søge om at få et ekstra børnetilskud samt gratis daginstitution. Departementet understreger dog, at man ikke udtaler sig om den konkrete sag.

I sit svar fremhæver departementet, at med de nye regler for offentlig hjælp er borgerne selv ansvarlige for at styre deres økonomi og for betale deres udgifter. Mange, der har været på sociale ydelser, har været vant til at kommunen betalte deres regninger, skriver departementet, der også anerkender, at det kan blive en svær øvelse:

- For nogle kan det måske være svært at overskue at tage et arbejde, hvis man samtidig også skal lære at styre sin privatøkonomi, skriver departementet.

Kan deles op i særlige tilfælde

Det oplyses videre, at kommunerne i særlige tilfælde at dele udbetalingerne op eller udbetale dem på andre måder (fx, som gavekort til bestemte butikker) eller udbetale pengene direkte til dækning af en eller flere regninger.

Med hensyn til boligsikring har Qeqqata Kommunia fortalt, at kommunen har opfordret borgere til at søge om det og bedt dem om at gå til banken for at oprette en lukket budgetkonto, så de kan betale deres regninger til tiden.

Kommunen har dog også udtrykt bekymring for konsekvenserne af ændringerne:

- Folk, som ikke har lært at tage ansvar for at betale for regninger - kan miste deres bolig, hvis de ikke betaler for regninger. Dem, der har modtaget sociale ydelser har ikke lært at betale regninger. Derfor regner vi med, at det kan være svært for dem, og tror de vil komme bagud med deres regninger, har velfærdsdirektør Paneeraq Olsen udtalt.