Arsuk har udsigt til en ny tidevandstrappe

Anders Rytoft Søndag, 17. juli 2022 - 12:03

Broen for skibspassagerer i Arsuk er itu.

Det har den været siden sidste år, hvor den blev ødelagt på grund af storm. Broen hænger alene sammen med stropper, men en reparation er imidlertid ikke en holdbar løsning.

I stedet for at blive ved med at reparere på noget, som alligevel går i stykker, skal der udarbejdes en plan for, at Arsuk får en ny tidevandstrappe.

Det skriver Naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur, Erik Jensen (S) i et svar på et paragraf 37-spørgsmål, som er stillet af Doris Jakobsen Jensen, medlem af lnatsisartut for Siumut.

Hun vil vide, hvornår bådebroen bliver udbedret.

Hurtigst muligt

Erik Jensen anerkender, at den eksisterende ponton i Arsuk er i meget ringe forfatning.

Han oplyser, at administrationen er i løbende dialog med de virksomheder, der kan reparere den nuværende bro hurtigst muligt. Doris Jakobsen Jensen mener, at broen på nuværende tidspunkt er til fare for børn og ældre.

Erik Jensen skriver videre, at tidevandstrappen er mere modstandsdygtig over for skiftende vejr og giver de enkelte brugere og borgere en mere sikker oplevelse.

For at sikre muligheden for af og påsætning af passagerer ved høj sø, bliver der desuden planlagt, at der skal placeres en pontonbro i bugten ved heliporten.