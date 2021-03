Arssarnerit udvider paletten igen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 02. marts 2021 - 14:01

Direktør hos Arssarnerit, Torben Nielsen, oplyser, at Klaus Knudsen tiltræder 1. marts som afdelingschef for VVS og Ventilation. Klaus Knudsen kommer med en bred erfaring fra branchen og har senest været ansat hos Brøndum Grønland, hvor han var ansat som projektdirektør.

Med ny ansættelsen kan virksomheden nu som de første i Grønland tilbyde en såkaldt total teknik entreprise.

LÆS OGSÅ: Arssarnerit lander millionkontrakt

Klaus Knudsen

- Med Matu fik vi hele security-delen, nu har vi varme og ventilation med også. Dermed kan vi tage ansvaret for hele projektet og ikke kun dele af det. Det vil mange bygherrer gerne have, så det glæder vi os til at kunne tilbyde, siger Torben Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Godt med konkurence

Formanden for Brancheudvalget for Bygningshåndværk hos Grønlands Erhverv, Preben Kold Larsen, hilser udvidelsen velkommen.

- Alle nye virksomheder kan være med til at skabe dynamik og konkurrence i markedet, så det er positivt, siger han.

- Der er mange større virksomheder i Danmark som allerede kan det hele, men der har ikke været nogen i Grønland før. Det kan jo være en fordel for bygherrer og kunder at have det hele samlet, hvis en virksomhede er dygtig til det de laver, uddyber han.

Torben Nielsen ser store muligheder i at kunne levere hele teknikpakken til byggerier i hele landet.

Vi ser frem til at kan udnytte de synergier, der er i at have den samlede teknik leverance under samme tag, siger han.