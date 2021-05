Arrangementer: Forbud træder i kraft

Merete Lindstrøm Fredag, 28. maj 2021 - 08:44

Efter det nyeste tilfælde af smitte er fundet i Nuuk, træder bekendtgørelse om afholdelse af arrangementer i kraft. Det oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse. I meddelelsen oplyses det i øvrigt, at smittesporing og andre nødvendige tiltag i forbindelse med smittetilfældet torsdag er igangsat.

Det er den tredje person i en større virksomhed i Nuuk, der er testet positiv for Covid-19 de seneste dage. Omkring 80 personer i kredsen af mennesker omkring de smittede er sat i karantæne og tilbydes test i løbet at fredag formiddag.

Landslægen beskriver situationen som fri smittespredning i Nuuk, hvilket der ikke har været før.

Arrangementer og forsamlinger

På grund af smitten, må der ikke afholdes arrangementer i Nuuk, hvor deltagere fra andre kommuner planlægger at deltage.

Landslægeembedet har mulighed for at dispensere fra forbuddet, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Selvstyret oplyser at myndighederne først vil have et endeligt og fuldt overblik over situationen i løbet af de næste par dage.

- Først når der foreligger en endelig afklaring, vil Landslægeembedet vurdere, om der kan dispenseres fra forbuddet. Indtil Landslægeembedet meddeler andet, er forbuddet naturligvis gældende, lyder det.

Selvstyret opfordrer til forsigtighed

Alle borgere anbefales at være ekstra opmærksomme på at overholde alle forholdsregler, som kan nedsætte risikoen for smittespredning: