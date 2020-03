Arnanut: Eventyrer valgt til Årets kvinde

Redaktionen Mandag, 09. marts 2020 - 08:49

Dorthe Hegelund blev et kendt ansigt i Grønland, da hun og hendes mand gennemførte en lang rejse i sejlbåd – blandt andet gennem Nordvestpassagen. En tur, der har gjort Dorthe Hegelund Kjeldsen til den første grønlandske kvinde til at sejle gennem Nordvestpassagen.

Utallige mennesker mødte op på kajen og tog imod Kjeldsen-parret, da de første gang satte fødderne på det grønlandske grundfjeld igen. Endnu flere har læst med om parrets strabadser og fantastiske oplevelser i deres rejseskildringer i AG og i Peitersens tv-programmer på DR.

Brug for helte

- På Arnanut tror vi på, at der er brug for helte. Og Dorthe Hegelund Kjeldsen er sådan en helt. Sammen med sin mand gennemførte hun sin drøm om at sejle gennem Nordvestpassagen. Hun er sådan en kvinde, der kan inspirere os andre til ikke at lade det blive ved drømmen – men rent faktisk kæmpe for at gøre drømme til virkelighed, siger Arnanuts redaktør Martine Lind Krebs.

Dorthe Hegelund Kjeldsen er valgt blandt i alt 45 nomineringer, heraf var tre af dem tilegnet hende.

- Dorthe Hegelund Kjeldsen er en super god rollemodel for alle kvinder; man kan, hvis man vil, skriver Anna Hessler Labansen i sin nominering.

- Nærmere grunde er ikke nødvendige, hun er bare årets kvinde. Sej, fantastisk, udholdende, dygtig og også beskeden, skriver Sabina Eugenius.

Det er trettende gang, at Arnanut uddeler prisen som Arnatsialak.

Tidligere vindere:

Britta Nielsen, 2004

Amalie Jessen, 2005

Grethe Kramer Berthelsen, 2006

Aviaja Rohmann Pedersen, 2007

Nivi Olsen, 2008

Ella Kleist, 2009

Martha Olsen Adelholm, 2010

Dorthie Friis Lyberth, 2011

Birte Kielsen, 2015

Elise Bruun, 2016

Ane Marie Møller Andersen, 2017

Ida Heinrich, 2018

Læs i øvrigt seneste Arnanut-nummer – få adgang herunder: