Arnanut sætter fokus på perler

redaktionen Søndag, 04. august 2019 - 09:35

Over hele 31 sider sætter Arnanut denne gang fokus på brugen af perler i Grønland – lige fra nybegynderopskrifter og perlernes historie til portrætter og smukke nærbilleder.

- Der er ingen tvivl om, at perler betyder noget helt særligt her til lands, siger bladets redaktør Martine Lind Krebs, som håber at bladet vil få endnu flere i gang med perlesyning, og at Grønland internationalt set vil få mere opmærksomhed for det fantastiske håndarbejde, der produceres her.

