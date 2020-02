Arktiske borgmestre vil med i Arktisk Råd

Redaktionen Mandag, 10. februar 2020 - 15:47

Borgmester Charlotte Ludvigsen, Kommuneqarfik Sermersooq, har siddet under et år i borgmesterstolen, men ideen om at etablere et forum for borgmestre i Arktis har været diskuteret flere år.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I oktober sidste år blev Arctic Mayors Forum stiftet på et møde i Island med en fælles erklæring. Den åbner for samarbejde mellem borgmestre fra landene i Arktis. Det er lige fra Grønland til Alaska, Canada, Island, Færøerne, Norge, Sverige, Finland og Rusland.

I slutningen af sidste måned mødtes 12 borgmestre i Tromsø i Norge. På mødet blev borgmestrene enige om at arbejde for at Arctic Mayors Forum kan få observatørstatus i Arktisk Råd.

Fra Grønland deltog Charlotte Ludvigsen, Kommuneqarfik Sermersooq, og Ane Hansen, Kommune Qeqertalik. Begge var i oktober med til at stifte de arktiske borgmestres mødeplads.

- Som borgmestre i det arktiske område er vi repræsentanter for borgerne. Det er vigtigt, at vi bliver hørt i de mange sager, der vedrører vores befolkning. Det er jeg sikker på, at vores forum kan være en vej til, siger Charlotte Ludvigsen.

Borgmestrene vil arbejde på at hente inspiration hos andre, der har observatørstatus i rådet, forklarer Ane Hansen fra Kommune Qeqertalik.

