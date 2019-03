Arktisk SAR-projekt uden grønlandsk deltagelse

Jesper Hansen Søndag, 31. marts 2019 - 09:08

EU har bevilget 27 millioner kroner over de kommende fem år til et samarbejdsprojekt i Arktis om SAR (Search And Rescue, altså eftersøgning og redning i Arktis).

Projektet, der kaldes ArcSar, ledes af den norske hovedredningscentral for Nordnorge i Bodø og har i alt 21 partnere fra i alt 13 lande; Island, Færøerne, Storbritannien, Irland, Italia, USA, Rusland, Tyskland, Finland, Sverige, New Zealand, Canada og Norge.

Arktisk Kommando følger projektet

- Hverken Grønland eller Danmark er blandt partnerne, men vi følger projektet på sidelinien, siger presserådgiver Ida Suhr Birkemose fra Arktisk Kommando i Nuuk, der oplyser, at Arktisk Kommando deltager i andre internationale fora som Arktisk Råd og Arctic Coast Guard Forum.

- Det er et spørgsmål om at prioritere ressourcerne, siger orlogskaptajn Jens Peter Holst-Andersen fra forsvarsministeriet. Jens Peter Holst-Andersen er også formand for EPPR, der er Arktisk Råds arbejdsgruppe for blandt andet SAR og bekæmpelse af olieforurening.

- Danske og grønlandske myndigheder er i forvejen dybt involveret i det internationale samarbejde i blandt andet EPPR og i the Arctic Coast Guard Forum, der er et samarbejdsorgan for de arktiske kystvagter, hvor alle landene i Arktisk Råd er repræsenteret. I den sammenhæng følger vi nøje arbejdet i det nye projekt, forklarer Jens Peter Holst-Andersen, der også deltog i kickoff-mødet for ArcSar i Rom i slutningen af februar.

Færøerne samarbejder med Nordnorge

Eneste partner i ARCSAR-projektet fra Rigsfællesskabet er MRCC Tórshavn, der står for redningsoperationer i og omkring Færøerne. Og det er der en god grund til, forklarer manager Edvard Bjarnason for MRCC Tórshavn.

- Det er JRCC Bodø, som er drivkraften bag ArcSar. Vi har et tæt samarbejde med Bodø, og det er den vej, vi er kommet med I projektet, fortæller Edvard Bjarnason.

Han fortæller, at formålet med projektet er at skabe et netværk mellem praktiserende SAR-funktioner i Nordatlanten, universiteter og højere læreanstalter samt industrien.

- Vi skal identificere eventuelle huller i det nordatlantiske beredskab, og samarbejdet inden for netværket skal være basis og støtte for at skabe innovation til at forbedre SAR arbejdet i Arktis og Nordatlanten. Vi er en lille organisation, men vi vil gerne være med i nordisk samarbejde og andre steder, hvor vi kan se, at det gavner. Redningsarbejde er ikke kun en lokal funktion, men der er behov for samarbejde med andre nationer. Og vi prøver at være med så meget vi kan, siger Bjarnason.

MRCC Tórshavn blev dannet i 2002, da Færøerne hjemtog ansvaret for den færøske fiskeriinspektion. Centralen overvåger fiskeriet og sikkerheden omkring Færøerne med to inspektionsskibe i samarbejde med det danske søværn og blandt andre Arktisk Kommando.

ArcSar har som formål at etablere et internationalt netværk af myndigheder, organisationer og frontpersonel, så de bliver bedre rustet til at håndtere sikkerheds- og risikotrusler i forbindelse med de øgede aktiviteter i den arktiske og nordatlantiske region med blandt andet øget krydstogtaktiviteter og også inden for olie- og gasudvinding.