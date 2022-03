Arktisk samarbejde sat i bero: Rusland advarer Danmark

Ritzau Onsdag, 23. marts 2022 - 06:52

Samarbejdet i Arktisk Råd bør genoptages.

Det siger den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, til Berlingske.

Møderne i Arktisk Råd er sat midlertidigt på pause. Det sker efter Ruslands invasion af Ukraine.

Netop Rusland har i øjeblikket formandskabet i Arktisk Råd. Det er her, medlemslandene - heriblandt Danmark - drøfter arktiske anliggender.

Det kan være om miljøbeskyttelse, klima, sundhed, marint samarbejde og bæredygtig økonomisk udvikling.

Vil skille tingene ad

Danmark og de seks andre lande i Arktisk Råd - det vil sige USA, Canada samt de andre nordiske lande - er nødt til at adskille krigen i Ukraine fra arbejdet i Arktis. Det mener Barbin.

Ifølge ambassadøren kan det få alvorlige konsekvenser at sætte samarbejdet i bero.

- Jeg ønsker ikke, at det leder til spændinger. Men den nye situation i Arktisk Råd gør det selvfølgelig vanskeligt at samarbejde og sikre bæredygtig udvikling i regionen.

- Hvis du kigger på et kort, kan du se, at et international samarbejde i området uden Rusland ikke giver mening, siger han til Berlingske.

Manglende samarbejde kan få konsekvenser

Han henviser til, at Rusland har langt den største kyststrækning i Arktis.

Ifølge eksperter, som Berlingske har talt med, har ambassadøren en pointe. Det kan eksempelvis handle om skibsredningsaktioner og olieudslip. Og de konsekvenser det kan få, hvis ikke landene samarbejder.

Ph.d. og lektor ved Forsvarsakademiet Camilla Tenna Nørup Sørensen, som forsker i blandt andet Arktis og sikkerhedspolitik i regionen, siger, at landene ikke kan håndtere udfordringerne i regionen på egen hånd.

- Det er store områder med store udfordringer, og området er sårbart. Det kan have store konsekvenser, hvis der for eksempel er et olieudslip. Samtidig er Rusland den største stat, og det er svært at se, hvordan den slags skal håndteres uden Rusland, siger hun til Berlingske.

Rusland har langt flere isbrydere

Mikkel Runge Olesen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) og ekspert i blandt andet Arktis og diplomati, giver hende ret.

Han tilføjer, at Rusland er den helt store spiller på den arktiske scene. Han henviser til, at Rusland eksempelvis har langt flere isbrydere end de vestlige lande.

Berlingske skriver, at udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ikke ønsker at kommentere ambassadørens udtalelser.