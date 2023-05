Arktisk Råd-topmøde: Norge har overtaget formandskabet

Anders Rytoft Torsdag, 11. maj 2023 - 13:50

Norge har officielt overtaget formandskabet i Arktisk Råd.

Det står klart efter, at der i dag er blevet afholdt et møde med repræsentanter fra de otte arktiske stater samt oprindelige organisationer, herunder Inuit Circumpolar Council, som repræsenterer Inuit i Grønland, Canada, Alaska og Chukotka.

Rusland har haft formandskabet de seneste to år, men i kølvandet på landets invasion af Ukraine har Arktisk Råd været i krise og er blevet sat på pause.

Arktisk Råds ministermøder afholdes hvert andet år og normalt udsender Arktisk Råd en fælles deklaration ved formandsskiftet, altså et officielt dokument, der udtrykker bestemte standpunkter og principper. I stedet er rådet nået til enighed om en erklæring, hvor staterne og de oprindelige organisationer anerkender den historiske og unikke rolle, som Arktisk Råd spiller for konstruktivt samarbejde, stabilitet og dialog mellem mennesker i Arktis-regionen.

Konstruktivt samarbejde

En erklæring, som ICC er meget tilfredse med, oplyser formand Sara Olsvig.

Vi er glade for, at Arktisk Råds møde har fundet sted, og at der er blevet udsendt en fælles erklæring, som vi er med i og fuldt ud støtter, siger hun og tilføjer:

- Vores fokus har været på, at samarbejdet i Arktis Råd fortsat eksistere. Det er utrolig vigtigt, at vi bibeholder et konstruktivt samarbejde i Arktis - også i denne svære tid.

Erklæringen anerkender forpligtelsen til at arbejde for at beskytte og styrke Arktisk Råd. Den anerkender desuden rettighederne for oprindelige folk, deres særlige forbindelser til Arktis og vigtigheden af tværgrænse- og folk-til-folk-samarbejde i regionen.

Ministre udeblev

Sara Olsvig mener, der står nogle meget stærke ting i erklæringen. For eksempel, at man anerkender oprindelige folks rettigheder og deres unikke rolle i rådet:

- Arktisk Råd er unikt i sin struktur, fordi det inkluderer stater og oprindelige folk. Jeg synes, det er en positiv ting, at dette er understreget i erklæringen, siger hun.

- Selvfølgelig er det også positivt, at den her erklæring anerkender, at Arktisk Råd spiller en unik rolle i forhold til at sikre det konstruktive samarbejde. Det er dette samarbejder som er med til at sikre stabilitet, fred og dialog i den arktiske region.

Dette års Arctic Council Ministerial Meeting blev kaldt Arctic Council Meeting, da de syv vestlige arktiske staters ministre ikke deltog, fordi de ikke har ønsket at tage til Rusland. Det gjorde derimod de såkaldte Senior Arctic Officials, altså embedsfolk.