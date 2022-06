Arktisk Kommando: Suveræniteten skal håndhæves før isbrydning

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 07. juni 2022 - 14:01

Arktisk Kommando kommunikerede med Avannaata Kommunia for nyligt, som havde anmodet om, at der var behov for isbrydning.

- Det er kommunen, der skal anmode Arktisk Kommando, hvis vi skal bryde is. Vi kan godt gøre det, såfremt vores inspektionsskibe er i området. Vi bryder ikke is, hvis vi ikke har skib i nærheden, fortæller Arktisk Kommandos kommunikationsofficer Camilla Broholm til Sermitsiaq.AG.

Borgere undrede sig

For nyligt blev Arktisk Kommando bedt om at bryde is ved bygden Saattut. Men nogle borgere har undret sig over, hvorfor inspektionsskibet Triton ikke var ved bygden for at bryde is. Camilla Broholm forklarer, at der lå et anden tankskib, som kunne udføre isbrydningen.

- Skibet kom ind ad den ene vej med hjælp fra isbrydningsassistancen, som Triton gav. Det var ligesom at bryde en rende fra Uummannaq og hen til Saattut. Derfra kunne tankskibet sejle, og samtidigt med bryde is den anden vej ind til Saattut, fortæller hun.

Derfor var det ikke sikkert, at bygdeborgerne i Saattut kunne se Triton.

Skibe ligger i strategiske steder

Arktisk Kommando udførte isbrydning, så der kunne komme skibe ind, som skal forsyne bopladserne.

- Triton bryder gerne is, når de er ved området. Men hvis for eksempel Triton er ved Sisimiut, så sejler vi ikke lige til Upernavik for at bryde is. Der har vi andre opgaver, primært skal vores skibe håndhæve Grønlands suverænitet, og skibene ligger i strategiske steder for at sikre sig at overvåge farvandet, oplyser Arktisk Kommandos kommunikationsofficerer.

Mange checkpoints

Når kommunerne anmoder om hjælp i forhold til isbrydning, vurderer Arktisk Kommando først, om det kan lade sig gøre.

- Når vi får henvendelse, så kigger vi på, hvornår der er et skib i nærheden, om skibet har muligheden for at sejle for at bryde is, og om der kan afsættes ekstra dage til det. Så skal vi også sikre os, at kommunen har undersøgt hos private, der kan bryde is. Kommunerne skal prøve med alle mulige andre midler og se, om det kan lade sig gøre, inden vi kommer og gøre det. Fordi der er private virksomheder, der tjener penge på at bryde is. Og vi skal jo ikke komme og ødelægge deres forretning. Der er mange checkpoints, før vi beslutter om vi skal bryde is, fortæller hun.

Støtter samfundet på flere måder

Arktisk Kommando støtter civilsamfundet på mange forskellige måder, ud over isbrydning.

- Vi støtter politiet, støtte med logistik, hjælper til når nogen kommer til skade, og hjælper til med helikoptere, hvis der er behov for det. Vi har mange forskellige måder at støtte kommuner, sundhedsvæsenet og politiet. Men jeg ved ikke, hvor meget man opdager Arktisk Kommando ude i bygderne. Det er ikke sikkert, at man ser os så tit, lyder det fra Camilla Broholm.

Inspektionsfartøjet Lauge Koch var ved bygden Nuussuaq sidste uge, som ligger 150 kilometer nord for Upernavik, for at bryde is, så Polaroil kunne komme ind til bygden.