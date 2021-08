Arktisk Kommando: Isbjørn angreb en mand

Nina-Vivi Møller Andersen Tirsdag, 03. august 2021 - 17:47

Tre filmfolk fik natten til mandag et ubehageligt besøg, mens de sov i en forskningsbygning cirka 400 meter fra Daneborg Station i Østgrønland.

- Om natten vågnede en af de tre ved, at en isbjørn var på vej ind gennem et åbenstående vindue i værelset. Isbjørnen havde kastet sig frem og bidt sig fast i mandens venstre hånd. Mandens råb fik alarmeret hans kolleger, som kom til udsætning og fik bjørnen til at slippe, oplyser Arktisk Kommando på deres Facebookside.

På billederne øverst i artiklen ses det smadrede vindue, som isbjørnen kom ind ad.

Isbjørnen stoppede i første omgang ikke og gik til angreb igen. Det lykkedes for filmfolkene, at skræmme den væk med lyssignalskud fra signalpistoler.

Evakueret til Island

Manden som er blevet bedt af isbjørnen blev hentet af to Sirius-patruljefører. De vurderede, at manden havde brug for medicinsk assistance.

- Sirius-patruljeførerne flyttede manden til deres lægeklinik på Station Daneborg. Her tilså og behandlede de med det medicinske ansvar ved Slædepatruljen Sirius den tilskadekomne i sammenråd med Sirius’ læge i Danmark.

Men Sirius hjælp var ikke nok. Manden havde yderligere brug for hjælp, derfor valgte man at evakuerer ham til Akureyri på Island for videre behandling.

Isbjørnen vendte flere tilbage

Sirius undersøgelser ved hytten samme nat viser, at isbjørnen har undersøgt flere vinduer, før den fandt et vindue, der var åben. Men allerede tirsdag morgen meddelte de to filmfolk, at isbjørnen var på vej tilbage.

- Sirius regerede hurtigt og skræmte isbjørnen væk, før den nåede ned til forskerbygningen igen.

Klokken to natten til tirsdag har isbjørnen endnu engang forsøgt at komme ind i forskerbygningen. Denne gang ødelagde den et vindue. Men de to tilbageværende filmfolk fik isbjørnen skræmt væk før den nåede ind, oplyser Arktisk Kommando.

´Problembjørn´

Arktisk Kommando har underrettet Selvstyret om hændelsen, og bjørnen er nu kategoriseret som ’problembjørn´. Det betyder at bjørnen må nedlægges, hvis den vender tilbage.

Isbjørnen er kendt fra over fem tideligere episoder.