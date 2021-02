Arktisk Kommando træner med ubåde

redaktionen Søndag, 28. februar 2021 - 10:00

Ved øvelsen var Inspektionsskibet Hvidbjørnens rolle at interagere med skibe og ubåde samt at træne i at finde og uskadeliggøre ubådene.

Det skriver Arktisk Kommando i sin Facebook-side. I forbindelse med større norsk øvelse, som udover enheder fra Danmark også inkluderede skibe og ubåde fra Norge, Tyskland, Sverige, Frankrig, Canada og Holland, var formålet med øvelsen at træne og kvalificere kommende ubådskaptajner primært fra Norge, Sverige og Tyskland.

- Øvelsen var derudover en god mulighed for at træne en række færdigheder i samarbejde med andre orlogsskibe, som kan være vanskelige at vedligeholde til daglig, mens der patruljeres omkring Grønland og Færøerne, fremgår det.

Dertil foregik øvelsen i den norske skærgård omkring Bergen, hvilket betød at skibets navigatører også fik træning i skærgårdssejlads i et farvand med betydeligt mere trafik, end hvad der sædvanligvis opleves i Nordatlanten.

- Alt sammen erfaringer, som er værdifulde at tage med tilbage til Arktisk Kommandos primære operationsområde omkring Grønland og Færøerne, lyder det.