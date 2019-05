Arktisk Kommando redder to fangere

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 01. maj 2019 - 16:30

To fangere og en hund er nu kommet hjem til Nanortalik efter Arktisk Kommando reddede dem fra ismasserne nord for Prins Christianssund.

Det skriver Arktisk Kommando i et opslag på deres facebookside.

De to fangere var sejlet ud fra Nanortalik i onsdags for at gå på jagt i området nord for Prins Christianssund. Da de ikke vendte hjem som planen, blev de meldt savnet i går ved 13-tiden. Fangerne havde på det tidspunkt været væk i seks dage.

- Inspektionsskibet Hvidbjørnens helikopter blev sendt i luften kort efter for at afsøge området, hvor fangerne var meldt savnet, skriver Arktisk Kommando.

Fundet i god behold

Eftersøgningen, som varede et par time, endte godt da fangerne og deres hund blev fundet i god behold tæt på en fangsthytte.

- De to fangere og deres hund var fanget inde i fjorden af ismasser, og de havde haft besøg af isbjørne om lørdagen, der havde bidt hul i deres benzindunke, derudover havde de ikke mere mad, så de blev glade for at se helikopteren lande, oplyser Arktisk Kommando.

Helikopteren flød tilbage til Nanortalik med fangerne og deres hund, så de kunne blive genforenet med deres familier.