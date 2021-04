Arktisk Kommando opruster på stationer

redaktionen Lørdag, 24. april 2021 - 10:59

For at øge sikkerheden for stationsspecialister, Sirius-folk, forskere og andre, som færdes på og omkring stationerne i Nordøstgrønland, har Arktisk Kommando indkøbt tre ambulanceslæder.

- Slæderne kan trækkes efter en snescooter og på den måde hurtigt nå frem til en tilskadekommen og transportere dem over længere afstande, skriver Arktisk Kommando på sin Facebook-side.

Kan tilgå i barskt miljø

Testforløbet mod at finde den rigtige type ambulanceslæde har varet i to år, hvor man startede med at undersøge muligheden for at anvende en almindelig hundeslæde.

- Men er nu endt med denne model til snescooter, som opfylder en stor del af de krav, der gælder, for at en patienttransport kan fungere tilfredsstillende i det barske, arktiske miljø. På grund af den hårde kulde skal slæden være afskærmet og kunne varmes op, hvilket foregår med et indbygget oliefyr, lyder det blandt andet fra Arktisk Kommando.

De tre slæder skal stå på Station Nord, Station Mestersvig og Station Daneborg.