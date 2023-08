Arktisk Kommando oplever stigende behov for evakuering fra krydstogtsskibe

Merete Lindstrøm Fredag, 25. august 2023 - 14:00

Den seneste tid har der været en markant stigning i antallet af krydstogtsturister, der kræver sundhedsydelser i landet. Det har ført til en øget belastning af sundhedssystemet, der allerede oplever en mangel på læger og sygeplejersker.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar fra Sundhedsledelsen om omfanget af opgaver med turister.

Arktisk Kommando, der spiller en afgørende rolle i evakuering af patienterne erkender, at den øgede opgave med at håndtere krydstogsturister kan have ressourcemæssige konsekvenser på sigt, der potentielt kan påvirke deres evne til at udføre andre vigtige opgaver som search and rescue, suverænitetshævdelse eller støtte til medicinske evakueringer af grønlandske borgere.

Behovet er stigende

Arktisk Kommandos presseofficer, Camilla Schou Broholm oplyser til Sermitsiaq.AG, at Arktisk Kommando siden maj måned i år har foretaget fem medicinske evakueringer af turister fra krydstogtskibe.

Det er allerede fire flere end hele sidste år.

Tendensen rejser bekymring om, hvorvidt sundhedssystemet og andre nødvendige funktioner kan følge med den stigende belastning, men på trods af denne bekymring fastholder Arktisk Kommando dog, at de fortsat løser deres opgaver og indtil videre ikke har oplevet en direkte mangel på kapacitet eller ressourcer.

- Vi vil ikke påstå, at fem medicinske evakueringer presser vores ressourcer. Det er en opgave, der fylder mere, og tendensen er da også bekymrende, hvis stigningen skulle fortsætte, men lige nu og her oplever vi ikke, at medarbejderne er pressede, eller at vores enheder ikke kan følge med, udtaler brigadegeneral Poul Primdahl, vicechef i Arktisk Kommando.