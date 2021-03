Arktisk Kommando i vellykket vaccinetogt

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 02. marts 2021 - 15:58

Stærk vind og livlig sø kunne ikke forhindre inspektionsfartøjet Knud Rasmussen i at nå til Paamiut og Qeqertarsuatsiaat med sundhedspersonale og vacciner mod Covid-19 ombord.

I alt har 223 borgere i Paamiut og 90 borgere over 16 år i Qeqertarsuatsiaat fået det første stik af coronavaccinen med hjælp fra Arktisk Kommando.

- Jeg ved, hvor svært det kan være at komme fra A til B i Grønland. Jeg synes derfor, vi er privilegerede at få lov til at hjælpe med at løse denne opgave og gøre en forskel i arbejdet for at modvirke Covid-19, fortæller skibschef på Knud Rasmussen, orlogskaptajn Clemens Vest Hansen i en pressemeddelelse fra Arktisk Kommando.

Flere ture kommer

Det er første gang, Arktisk Kommando har bistået med vaccinedistribution. Udover at vaccinere indbyggerne, så havde turen til formål at afprøve, hvordan opsætningen for skib og sundhedspersonale fungerer i praksis.

Vaccine fra Pfizer/BioNTech mod covid-19. Arktisk Kommando

Derfor blev turen udført i relativt tilgængelige områder i Paamiut og Qeqertarsuatisiaat som forberedelse til indsættelse på mere svært fremkommelige steder, oplyser Arktisk Kommado.

Vaccinerne skal opbevares i ekstrem kulde og kræver speciel håndtering, derfor er en håndfuld sundhedspersonale specialiseret i vaccinering mod covid-19 og rejser rundt i Grønland for at vaccinere indbyggere.

- Vi har fået al den hjælp, vi havde brug for undervejs. Det har fungeret lige så godt med vaccinen, som hvis vi havde stået på Sana i Nuuk og taget doserne ud af fryseren der og brugt dem. Det kunne ikke være gået bedre, vurderer landsapoteker Inge Mortensen, som er en af det sundhedspersonale, der håndterer vaccinerne.

Borgere kan komme ombord

Arktisk Kommandos Knud Rasmussen har igennem tiderne været inde ved mange af landets mindre byer og bygder og kan bryde is i op til 80 centimeters tykkelse. Dermed har fartøjet gode muligheder med at fragte vaccinen til borgerne.

Men hvis fartøjet ikke kan anløbe bosteder, er der også mulighed for at hente borgerne ud til skibet og vaccinere dem på skibets hospitalsstue, oplyser Arktisk Kommando.

Inden for seks uger skal de samme indbyggere i Paamiut og Qeqertarsuatsiaat modtage vaccinestik nummer to. Turen tilbage anses for at være afsluttende øvelse for Arktisk Kommando, før assistanceture for vaccineprogrammet fortsættes i andre mindre byer og bygder. Derfor planlægger Arktisk Kommando at bruge et andet skib og ny besætning til næste tur, oplyser Arktisk Kommando.

Du kan se kortfilm om turen her: