Arktisk Kommando får ny chef

Merete Lindstrøm Mandag, 15. marts 2021 - 08:36

Efter at have stået uden formel chef siden december sidste år er Kim Jørgensens afløser som chef for Arktisk Kommando nu fundet.

Martin La Cour-Andersen Forsvaret

Det bliver Martin La Cour-Andersen der tiltræder som chef for Arktisk Kommando den 1. juni 2021 og i den forbindelse udnævnes til kontreadmiral. Martin La Cour-Andersen kommer fra en stilling som forsvarsattache i Washington.

Martin La Cour-Andersen er født i 1963. Han er gift og har tre børn.

I december meldte Arktisk Kommando ud at den tidligere chef generalmajor Kim Jørgensen, har fået et nyt job som chef for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, hvor han tiltrådte stillingen allerede i midten af december.

Kim Jørgensen har været chef for Arktisk Kommando siden 2016.