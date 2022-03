Arktisk Kommando advarer: Pas på flydende ponton ved Qaqortoq

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 18. marts 2022 - 16:15

Hvis folk skal ud at sejle i weekenden, så skal de holde ekstra øje med vandet. Der er observeret en flydende ponton 3,5 sømil fra Qaqortoq. Pontonen er af træ og har kæder på begge sider. Arktisk Kommando advarer om, at pontonen kan være svært at se.

- Den udgør ikke nogen særlig fare for større fartøjer, men kan være farlig at støde på for mindre både og joller, da den ligger i overfladen og på afstand blot ligner en tynd isflage. Nuværende placering kan ses på kortet, og vinden er Vestsydvest og driften 0.5 knob. Der er udsendt navigationsadvarsel, lyder advarslen fra Arktisk Kommando.

Ifølge DMI’s vejrudsigt der er ingen vind de næste kommende dage.