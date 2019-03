Arktisk ekspedition søger grønlandsk deltager

Walter Turnowsky Torsdag, 28. marts 2019 - 06:11

Igen i år der mulighed for at komme på en rejse gennem Arktis sammen med 100 andre udvalgte studerende fra hele verden.

Det sker når Verdensnaturfonden, WWF gennemfører sin årlige ekspedition 'Students on Ice'.

Turen starter 23. juli i Ottawa, og slutter 7. august samme sted.

Efter et par dage i Ottawa går det med flyver til Kangerlussuaq, hvor MS Ocean Endeavour venter. Vel ombord sejler de unge mod nord til Itilleq og videre mod Uummannaq. Herfra sættes kursen tværs over Baffinbugten til Nunavut. Programmet i Nunavut er en blanding af bygdebesøg og naturoplevelser. Der er landgang i blandt andet Mittimatalik, Kinngaarjuk og Aujuittuq, men også besøg i den storsålede Sirmilik National Park. Sejlturen ender i Qausuittuq, hvorfra flyveren går tilbage til Ottawa.

Som deltager fra Grønland inviteres man også til at deltage i Saavittut programmet, der er et to-dages program alene for deltagere fra Nunavut og Grønland. Her lærer man de andre deltagere at kende og bliver klædt på til at vise unge fra hele verden sin hjemegn.

Sidste år var Gaba Malik Lynge, folkeskoleelev fra Sisimiut, med på turen.

- Han havde en fantastisk oplevelse, fik set isbjørne i den vilde natur og fik nye venner for livet, skriver WWF på sin hjemmeside.

WWF Verdensnaturfonden i Danmark dækker udgifterne for den grønlandske deltager. Ansøgningsfristen for WWF Scholarship er mandag den 29. april kl. 12.00 dansk tid. Er du mellem 14 og 24 år, under uddannelse i Grønland og taler og forstår du engelsk kan du søge om at komme med på 'Students on Ice 2019 Arctic Expedition'. Du kan søge via WWF's hjemmeside.