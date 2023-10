Arktisk basisuddannelse: - Vi håber de unge ledige vil se det som en oplagt chance

Jensine Berthelsen Søndag, 29. oktober 2023 - 10:48

Thomas Ginnerup er glad for den store interesse der er blevet vist hidtil, og han er helt sikker på at de nok skal finde de første 20 elever, der skal starte den 6. maj 2024.

- Vi har nu allerede flere ansøgere, men jeg bemærker også at mange af de interesserede i uddannelsen, allerede er igang med en uddannelse eller er i job, og vi håber meget på at ledige unge, der ikke har igangsat nogen uddannelse eller som ikke er i job, vil se uddannelsen som en oplagt chance til at tage en uddannelse.

Faktiske forhold under uddannelsen: Løn under uddannelse: 8.492,76 kr./md. Derudover får du fri bolig, kost, frirejse, beklædning mv. Uddannelsens varighed: 6-12 måneder. Uddannelsen foregår primært i Kangerlussuaq, men der vil også være rejse til hhv. Sisimiut og Nordjylland i Danmark. Ansøgningsfrist: 31. december 2023.

Ingen sproglige krav

Thomas Ginnerup oplyser at de unge ikke skal være bange for krav der kan føles uopnåelige, eksempelvis sprogkrav:

- Det er vigtigt for os at understrege at der ikke er nogle faste krav til dansk – eller andre færdigheder på Arktisk basisuddannelse, og afprøvningen vil være en individuel vurdering på den skriftlige prøve samt en helbredsundersøgelse.

Han understreger også at Forsvaret under denne afprøvningstur har en grønlandsksproget kollega med og som er parat til at sikre at kommunikationen ikke har nogen sprogbarriere.

Her foregår afprøvningerne til uddannelsen: 24. oktober: Ilulissat

26.-27. oktober: Aasiaat

30.-31. oktober: Sisimiut

2.-3. november: Nuuk

8. november: Qaqortoq

13.-14. november: Tasiilaq

Mange muligheder vil åbne sig

Den Arktiske basisuddannelse har en varighed på seks måneder og den har et beredskabsmæssigt fokus. Men samtidig skaber den muligheder for videreuddanne sig i Forsvaret eller andre uddannelser, eksempelvis indenfor beredskab og politiet i landet.

- Gå ikke i stå. hvis dine papirer fra skolen ikke er gode nok. Har du en sund fornuft og er i øvrigt sund og rask og villig til at lære, er det i sig selv også en kvalifikation, forsvaret værdsætter. Du skal nok blive lært op og få styrket din fysiske og psykiske robusthed igennem uddannelsen, lyder opfordringen fra Thomas Ginnerup.

Læs nærmere om den Arktiske basisuddannelse HER.