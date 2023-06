Arkiv digitaliseret og offentliggjort: Rummer detaljer om tvangsflytning

Thomas Munk Veirum Torsdag, 22. juni 2023 - 07:32

Det nye materiale indeholder blandt andet detaljerede oplysninger om genhusning efter tvangsflytningerne i Thule, samt om det omfattende byggeri i Grønland i efterkrigstiden. Det oplyser Rigsarkivet i en pressemeddelelse.

I Grønland blev der bygget massivt i årtierne efter anden verdenskrig, og i materialet kan man dykke ned i, hvem der traf beslutningerne og ikke mindst hvordan de blev truffet.

Det er hensigten, at materialet skal kunne bruges af blandt andre journalister, studerende og forskere og andre interesserede i øvrigt.

Håber det vil øge bevidsthed om fælles historie

Materiale er blevet tilgængeligt i samarbejde med Grønlands Nationalmuseum og Arkiv.

- Håbet er først og fremmest, at Kalaallit Nunaat (Grønland) får gavn af det, udtaler Vivi Noahsen, arkivleder ved Grønlands Nationalarkiv, og fortsætter:

- Vi håber også på, at det vil være med til at øge bevidstheden af vores fælles historie og dens indflydelse.

Viser detaljer om genhusning ved tvangsflytning

Arkivmaterialet giver blandt andet et indblik i den meget kontroversielle og omdiskuterede tvangsflytning i forbindelse med amerikanernes etablering af Thule-basen i 1953.

- De nydigitaliserede kilder fra Rigsarkivet viser, at den oprindelige plan var at genhuse Inuit i traditionelle velisolerede tørvemurshuse, men to måneder før vinteren satte ind, boede børn og voksne fortsat i telte, skriver Rigsarkivet og fortsætter:

- Materialet viser, at det blandt andet var konflikter mellem danske aktører og dårlig planlægning, som førte til, at familierne ikke fik de velisolerede tørvehuse, som de var blevet stillet i udsigt.

Stor interesse

Ifølge Rigsarkivet er tekster om dokumenternes overordnede emner blevet oversat til grønlandsk, og de kan nu tilgås på Rigsarkivets hjemmeside.

Det, at dokumenterne nu kan tilgås online, kommer til at udfylde et hul, fortæller Vivi Noahsen:

- Der er stor interesse for vores nyere tids historie, og vi oplever ofte, at relevant arkivmateriale i vores samlinger, der relaterer sig til perioden 1950-1979, mangler. Da meget af materialet befinder sig i Danmark, kan det være besværligt at tilgå det, siger Vivi Noahsen.