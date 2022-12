Arkitektoniske mål for den nye terminal

Redaktionen Lørdag, 03. december 2022 - 15:57

Forslagets overordnede arkitektoniske mål er at skabe grønlandske prægede, topfunktionelle lufthavnsbygninger, som er designet til at blive realiseret i de særlige byggeforhold i landet og er sikret i forhold til fremtidens behov, det skriver Zeso Architects i deres skriftlige svar på spørgsmålet om teminalens funktionelle værdi.

Arkitekturens hovedgreb består af en kombination af hovedelementer, som hver understreger forholdet til stedet:

Udvendig formgivning og materialevalg, som relaterer sig til det lokale klima og den markante natur.

Indvendig disponering og udtryk forankret i det grønlandske folk og deres kultur.

Robuste former

Det udvendige udtryk relaterer sig til det naturskabte Grønland ved at fokusere på det evigforanderlige, kolde klima, som får lov at vise ’sig selv frem’ med bygningerne som baggrund.

Bygningerne står som enkle og stærke, der er formgivet med få vinklede flader. Facaderne trækker sig ud og ind, hvor der er funktionelt behov, mens tagfladen er holdt i ét plan. Disse formmæssige træk genererer bygninger, som ikke går ’tabt’ i det store landskab og samtidig relaterer de sig til de karakteristiske naturformationer såsom klipper, fjelde og gletsjere, som kendetegner vestkysten, fortæller arkitekterne og tilføjer:

Facaderne er tilføjet en profilering, som gør, at interessante mønstrer opstår, når is og sne ligger på dem. På den måde fremhæver bygningerne det dramatiske klima ved, at materialerne agerer som underlag for sne, is og vand på samme måde, som klipper og sten gør i naturen.

Varme rum

Hvor de udvendige former fremstår rå og robuste, er de indvendige rum især i terminalen varme, intime og bærer præg af placeringen i landet, fortæller arkitekterne videre.

Den gennemgående hovedkonstruktion udføres som en stålrammekonstruktion beklædt med træ, der skaber en association til både byggetradition, hvalskeletter og historisk trækonstruktion i landet. Rammerne samler bygningens mange forskellige funktionelle dele under et tag i en helhed, som gør bygningen overskuelig. Træet er ligeledes med til at give varme til de indvendige rum, oplyser arkitekterne.

